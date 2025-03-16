Глава РЭК Дмитрий Русских заявил, что увеличение платежей произойдет максимум на 16,1 %.

Глава региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских высказался о возможном росте тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Специалист ответил на обращение омича, недовольного повышением коммунальных услуг.

По словам главы регионального РЭКа, на эти показатели влияют инфляция, удорожание сырья и расходы на капитальные ремонты. При этом плата за коммунальные услуги не может превышать установленный индекс.

По подсчетам специалиста, для Омской области максимальный индекс увеличения тарифов составляет 14 % с возможным отклонением в 2,1 %, то есть платежи могут вырасти до 16,1 %. При этом глава РЭК отметил, что это верхний предел индексации, а фактический рост в квитанциях может быть ниже.

– Общий платеж за коммунальные услуги не вырастет выше принятых ограничений. Все, что превысит эти значения, оплатит региональный бюджет, – заявил Русских.

Глава РЭК отметил, что фактический рост в квитанциях может быть ниже. Сроки повышения квартплаты не называются. Вероятнее всего, это может произойти уже в июле.