Омск-Информ
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·Общество

Обстоятельства пропажи Надежды Большаковой не уточняются.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сутки не могут найти 60-летнюю Надежду Большакову. Омичка вышла из дома 15 марта и пропала.

Приметы пенсионерки: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. В день ухода омичка была одета в белую куртку, темно-синие спортивные брюки, темный берет, сапоги.

·Общество

Обстоятельства пропажи Надежды Большаковой не уточняются.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сутки не могут найти 60-летнюю Надежду Большакову. Омичка вышла из дома 15 марта и пропала.

Приметы пенсионерки: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. В день ухода омичка была одета в белую куртку, темно-синие спортивные брюки, темный берет, сапоги.