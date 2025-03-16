Руководители подведомственных управделами омской мэрии учреждений зарабатывают от 78 до 180 тыс. рублей в месяц.
Управление делами мэрии Омска обнародовало данные о зарплатах директоров подведомственных учреждений в 2024 году.
Больше всех заработал в прошлом году глава управления информационно-коммуникационных технологий Игорь Катунин, 180 тыс. рублей в месяц. Директор казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Администрации Омска» Александр Ложечкин получал 108,8 тыс. рублей. Зарплата директора «Автохозяйства Администрации города Омска» Василия Титова составляла 105,7 тыс. рублей.
Директору «Центра социальной поддержки населения» Татьяне Воронцевич платили в прошлом году 89 тыс. рублей. Директор «Центра поддержки предпринимательства города Омска» Игорь Боровик получал 85,6 тыс. рублей. Зарплата главы «Муниципального архива города Омска» Жанны Фахрутдиновой составляла78,8 тыс. рублей.