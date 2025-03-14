Омск-Информ
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·Общество

Ограничения по движению введены из-за неблагоприятных погодных явлений.

Сегодня, 14 марта, на омском автовокзале отменены пассажирские рейсы по более 20 направлениям.

– На основании распорядительных актов введены временные ограничения для движения пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями 14.03.2025 на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области, – сообщается в группе акционерного общества «Омскоблавтотранс».

С утра не вышли на линию автобусы в Полтавку, Муромцево, Исилькуль, Крутинку и Марьяновку, Тюкалинск, Павлоградку, Черлак и т. д. Не поедет автобус в Нижневартовск в 16:40, Петропавловск в 16:50, Большеречье в 18:00, Астану в 20:20. О возобновлении движения узнавайте в группе либо по телефону справочной 35-65-85

·Общество

Ограничения по движению введены из-за неблагоприятных погодных явлений.

Сегодня, 14 марта, на омском автовокзале отменены пассажирские рейсы по более 20 направлениям.

– На основании распорядительных актов введены временные ограничения для движения пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями 14.03.2025 на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области, – сообщается в группе акционерного общества «Омскоблавтотранс».

С утра не вышли на линию автобусы в Полтавку, Муромцево, Исилькуль, Крутинку и Марьяновку, Тюкалинск, Павлоградку, Черлак и т. д. Не поедет автобус в Нижневартовск в 16:40, Петропавловск в 16:50, Большеречье в 18:00, Астану в 20:20. О возобновлении движения узнавайте в группе либо по телефону справочной 35-65-85