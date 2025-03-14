Омск-Информ
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·Авто

Здание будет располагаться на улице Волгоградской.

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии выдал разрешение на строительство автокафе на улице Волгоградской в Кировском округе. Это будет одноэтажное здание с двускатной кровлей площадью около 1,5 тыс. кв. м.

– Фасады автокафе будут выполнены в темно-сером цвете, дополнительная часть – в светло-сером. В качестве основного материала наружных стен использованы стеновые сэндвич-панели с готовым полимерным покрытием. Также выполнены дополнительные декоративные элементы – алюминиевые композитные панели. Фасады здания планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой, – сообщил мэр города Сергей Шелест.

Для посетителей автокафе предусмотрена стоянка на 36 машин.  

·Авто

Здание будет располагаться на улице Волгоградской.

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии выдал разрешение на строительство автокафе на улице Волгоградской в Кировском округе. Это будет одноэтажное здание с двускатной кровлей площадью около 1,5 тыс. кв. м.

– Фасады автокафе будут выполнены в темно-сером цвете, дополнительная часть – в светло-сером. В качестве основного материала наружных стен использованы стеновые сэндвич-панели с готовым полимерным покрытием. Также выполнены дополнительные декоративные элементы – алюминиевые композитные панели. Фасады здания планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой, – сообщил мэр города Сергей Шелест.

Для посетителей автокафе предусмотрена стоянка на 36 машин.  