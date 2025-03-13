Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Подразделения ВСУ прорывались на границе с Белгородской областью.

В телеграм-канале «Старший пограннаряда» вспоминается о событиях Специальной военной операции годовой давности. Тогда подразделения ВСУ пытались прорвать госграницу в Белгородской области и занять ряд населенные пунктов.

До Курских событий это была самая масштабная атака противника с задействованием крупных сил и средств (бронетехники и личного состава) для вторжения на территорию России. Бои развернулись в нескольких населенных пунктах.

Так в Журавлевке и Нехотеевке силы ВСУ встретили пограничные резервы Омского управления совместно с пограничниками Белгородского управления, а также подразделениями МО РФ и Росгвардии.

Отмечается, что многих участников тех героических событий награды обошли стороной.

·Общество

Подразделения ВСУ прорывались на границе с Белгородской областью.

В телеграм-канале «Старший пограннаряда» вспоминается о событиях Специальной военной операции годовой давности. Тогда подразделения ВСУ пытались прорвать госграницу в Белгородской области и занять ряд населенные пунктов.

До Курских событий это была самая масштабная атака противника с задействованием крупных сил и средств (бронетехники и личного состава) для вторжения на территорию России. Бои развернулись в нескольких населенных пунктах.

Так в Журавлевке и Нехотеевке силы ВСУ встретили пограничные резервы Омского управления совместно с пограничниками Белгородского управления, а также подразделениями МО РФ и Росгвардии.

Отмечается, что многих участников тех героических событий награды обошли стороной.