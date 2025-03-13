Более трети обратившихся за медицинской помощью – это дети.

Этой зимой по причине гололеда на тротуарах получили травмы около 15 тыс. омичей. Больше всего пострадавших обратилось за помощью к врачам БСМП № 2 – 4604 человека. Также много работы было у работников травматологических отделений горбольницы № 3 (2442 человека) и ГКБ № 1 имени Кабанова (1380 человек).

Каждый третий пострадавший в результате падения на скользком тротуаре – это ребенок. В травматологических пунктах для несовершеннолетних в период с ноября 2024 по март 2025 года было зафиксировано 5424 обращения, сообщает портал «Город55» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

В основном дети получали ушибы (около трех тысяч случаев). Переломов и растяжений примерно по 1300 случаев. Характерные травмы взрослых – ушибы, вывихи, растяжения и переломы различных частей тела.