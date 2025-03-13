Он взял кредиты в банке, созданном государством.

Руководителя одной из омских фирм обвиняют в незаконном получении кредита. Как сообщает прокуратура, с августа по сентябрь 2021 года предприниматель занял в Россельхозбанке 232 млн рублей, используя поддельные документы, подтверждающие финансовую состоятельность организации.

– При этом реального намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства у него не было, – считают в ведомстве.

После возбуждения уголовного дела мужчина сбежал. Его объявили в розыск и задержали в Калининграде. В феврале суд заключил его под домашний арест.

Государство оценило ущерб в 279 млн рублей (сумма с процентами). Отметим, что вину омич не признает.