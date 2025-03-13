На заседании коллегии министерства энергетики и ЖКХ глава региона отметил наиболее важные достижения первого цикла нацпроектов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в заседании коллегии регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на котором были подведены итоги работы отрасли за прошлый год и определены задачи на следующий период. Глава региона выделил наиболее важные достижения первого цикла нацпроектов. По федеральному проекту «Чистая вода» в 13 районах области введено в эксплуатацию 22 объекта питьевого водоснабжения, более 60 тысяч жителей получили доступ к качественной питьевой воде. В рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» решались также задачи по созданию комфортной среды, улучшению жилищных условий. В результате расселения ветхого и аварийного жилого фонда 5,5 тыс. омичей переехали в новые квартиры. По региональной программе капремонта в городе и районах приведены в порядок 648 многоквартирных домов.

Только за прошлый год благодаря президентской программе социальной догазификации к природному газу подключено 6553 домовладения. В Омске в рамках программы «Чистый воздух» с печного отопления на газовое перевели более 1 тыс. частных домов, в итоге объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу уменьшился более чем на 1300 тонн.

– Основной упор делаем на модернизацию изношенных коммунальных сетей. Наш регион на ближайшие три года получит из федерального бюджета порядка 2 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на капремонт сетей «Тепловой компании» с учетом высокого уровня их износа. Еще одна важная задача – продолжение газификации районов области, – отметил Хоценко.

В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства (будет отмечаться 16 марта) губернатор поздравил работников отрасли с профессиональным праздником. Сейчас в сфере ЖКХ трудятся свыше 90 тыс. человек. Наиболее отличившимся коммунальщикам Виталий Хоценко и глава отраслевого министерства Владимир Шнипко вручили высокие государственные награды.