Директор группы компаний «Стройбетон» в шаге от звания «Почетный гражданин города Омска».

Сегодня, 13 марта, на заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам был назван претендент на звание «Меценат года».

– Близится 18 апреля, в России это День мецената. Мы стараемся в эту дату или в ближайшие провести торжественную церемонию вручения и присвоения звания, – рассказал вице-мэр Омска Владимир Куприянов.

Комиссии было представлено 8 претендентов на почетное звание. По итогам рассмотрения заявок принято решение, что «Меценатом года – 2024» станет ООО Группа компаний «Стройбетон» в лице генерального директора Александра Сасина. Он же стал меценатом года и в 2023 году.

«Стройбетон» опекает школу № 81, в которой учился генеральный директор. Здание было построено в 1973 году, для его модернизации и материально-технического обеспечения компания вложила достаточно средств. Также «Стройбетон» является меценатом детско-юношеской спортивной школы № 15 и детского сада № 44.

При награждении меценату вручается Почетная грамота города Омска, свидетельство «Меценат года», памятный знак «Меценат года» и нагрудный знак «Меценат». Запись об обладателе этого звания заносят в Книгу меценатов города Омска. После третьего награждения руководитель компании сможет претендовать на звание почетного гражданина Омска.

Институт и традиции меценатства в Омске стали возрождать в 2023 году, идея подключить бизнес к модернизации школ возникла из-за проблем с финансированием. Первым обладателем звания «Меценат года» стал директор компании «Промстройкомплект-Сервис» Шамил Шихмирзаев. Он взял на себя ответственность за гимназию № 85 – старейшую в Омске.

Окончательное решение по вопросу присуждения звания «Меценат года – 2024» горсовет примет на пленарном заседании.