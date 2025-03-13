В число лучших специалистов отрасли ЖКХ вошел гендиректор компании, которая является региональным оператором по обращению с ТКО.

В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства, который традиционно отмечается в третье воскресенье марта, в Омске состоялось торжественное мероприятие по чествованию лучших представителей отрасли. Глава региона Виталий Хоценко выразил благодарность специалистам, чей труд делает жизнь омичей более комфортной.

Коллегия министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона, прошедшая в здании правительства Омской области, стала площадкой для награждения. Лучшие сотрудники коммунальных служб и организаций получили почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора и министерства.

Награды получили, в частности, представители городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, руководители крупных предприятий отрасли жизнеобеспечения региона и заводов по сортировке отходов. С 2019 года предварительная сортировка стала обязательным звеном в цепочке утилизации отходов. Два омских мусоросортировочных комплекса построены компанией «Магнит», которая является единственным региональным оператором по обращению с ТКО. Гендиректор ООО «Магнит» Карен Егоян награжден почетной грамотой в преддверии профессионального праздника.