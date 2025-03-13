Минобрнауки РФ выделит 50,2 млн рублей на капитальный ремонт учебно-лабораторной базы омского госуниверситета.
Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского получил федеральную финансовую поддержку на модернизацию инфраструктуры вуза. По решению бюджетной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ университету будет выделено 50,2 млн рублей на капитальный ремонт учебно-лабораторной базы. Планируется провести капитальный ремонт кровли нескольких зданий, модернизировать тепловые узлы, систему отопления, электроснабжения и электроосвещения, заменить окна, выполнить отделочные работы.
– Вложения в инфраструктуру вуза необходимы, поэтому и капительный ремонт, и обновление материально-технической базы – это одно из приоритетных направлений развития университета, – отметил ректор ОмГУ Сергей Замятин.
Известно, что у ОмГУ сейчас 11 учебных корпусов. Занятия студентов в самом первом корпусе университета, расположенном на проспекте Мира, начались в 1974 году. Главный корпус на ул. Фрунзе совсем новый, он был сдан в эксплуатацию в прошлом году.