Рецидивист с приятелем договорились продать машину с поддельными номерами.

Вяземский районный суд Смоленской области вынес приговор 41-летнему ранее судимому омичу. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в мае прошлого года омич с приятелем договорились найти автомобиль с измененными маркировочными обозначениями и поддельными документами, подтверждающими право собственности. После чего рецидивист приобрел поддельные документы на автомобиль марки HYUNDAI TUCSON.

Далее сообщники разместили объявление о продаже машины, на которое откликнулся покупатель. Омич сыграл роль собственника. В итоге машину купили за 2,875 млн рублей. Этими деньгами сообщники распорядились по своему усмотрению.

Вяземский районный суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В учреждениях с таким статусом отбывают наказание опасные рецидивисты и получившие пожизненное заключение. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 2,5 млн рублей.