Омск-Информ
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·Политика

«Партия дела» работала с 2013 года.

С понедельника, 10 марта, ликвидировано региональное отделение «Партии дела» в Омской области.

Политическая структура работала с февраля 2013 года. Сначала ее возглавляла Лариса Бондаренко (на фото в центре. – Прим. ред.). В 2014 году она обратилась к руководству Омского отделения Общероссийского народного фронта с просьбой провести проверку с точки зрения коррупционных связей тогдашнего губернатора Виктора Назарова. Следующий руководитель «Партии дела», Андрей Рягузов, участвовал в 2017 году в конкурсном отборе на пост мэра Омска. Он выступал с идеей возрождения города-сада.

Федеральная «Партия дела» была ликвидирована в ноябре 2024 года, а ее лидер Константин Бабкин вступил в ЛДПР.

·Политика

«Партия дела» работала с 2013 года.

С понедельника, 10 марта, ликвидировано региональное отделение «Партии дела» в Омской области.

Политическая структура работала с февраля 2013 года. Сначала ее возглавляла Лариса Бондаренко (на фото в центре. – Прим. ред.). В 2014 году она обратилась к руководству Омского отделения Общероссийского народного фронта с просьбой провести проверку с точки зрения коррупционных связей тогдашнего губернатора Виктора Назарова. Следующий руководитель «Партии дела», Андрей Рягузов, участвовал в 2017 году в конкурсном отборе на пост мэра Омска. Он выступал с идеей возрождения города-сада.

Федеральная «Партия дела» была ликвидирована в ноябре 2024 года, а ее лидер Константин Бабкин вступил в ЛДПР.