Омск-Информ
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·Политика

Из 21 организации останется только 20.
Избирательная комиссия Омской области опубликовала актуальный на декабрь список политических партий региона. В перечень вошла 21 организация.
Это число по сравнению с сентябрем не изменилось, однако вместо председателя регионального отделения «Партии Роста» теперь значится ликвидатор.
Напомним, омское отделение «Партии Роста» появилось в июне 2016 года. До марта 2021 года его возглавлял Павел Кручинский. В марте 2021 года председателем стал Владимир Швец. Теперь ликвидатором значится Екатерина Кузнецова.
·Политика

Из 21 организации останется только 20.
Избирательная комиссия Омской области опубликовала актуальный на декабрь список политических партий региона. В перечень вошла 21 организация.
Это число по сравнению с сентябрем не изменилось, однако вместо председателя регионального отделения «Партии Роста» теперь значится ликвидатор.
Напомним, омское отделение «Партии Роста» появилось в июне 2016 года. До марта 2021 года его возглавлял Павел Кручинский. В марте 2021 года председателем стал Владимир Швец. Теперь ликвидатором значится Екатерина Кузнецова.