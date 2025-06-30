Минюст посчитал, что организация не соответствует российским законам.

Минюст подал в Верховный суд РФ иск о ликвидации политической партии «Российский общенародный союз», которую возглавляет бывший депутат Госдумы от Омской области Сергей Бабурин. Первое заседание назначили на 21 июля.

Руководители партии считают, что дело в политике. По мнению заместителя председателя, «затаившиеся в коридорах Кремля западники нам не могут простить решительную поддержку Палестины и Ирана, осуждение Израиля и США».

Суд может поддержать иск по одной из трех причин: нарушению прав человека; деятельности, противоречащей конституции, законам или уставным целям; отказу вовремя устранить выявленные нарушения законодательства.

Отметим, что в качестве движения «Российский общенародный союз» существовал с 1991 года. А партией он стал с 2011 года. С того времени объединение официально возглавлял Сергей Бабурин.