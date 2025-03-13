Заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский заявил, что такие показатели чреваты необратимыми процессами для организма.

Вчера, 12 марта, стало известно о гибели 15-летней девятиклассницы Александры из школы №144. По данным прокуратуры, девочка несколько дней лечилась от инфекции дома, приезжали медики, но лечение не помогло. А 9 марта она скончалась. Силовики расследуют уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». Выяснилась ид ругая деталь: температуру девочки сбили с 38,4 до 34,7 градуса. Что привело к ухудшению самочувствия и как следствие – к летальному исходу. Как объяснил врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский, такая реакция организма вполне объяснима. Важно было лечить болезнь, и большой вред приносит резкое снижение температуры.

- Нормальная температура человека составляет порядка 36 градусов. Чрезмерное снижение температуры тела — это резкое замедление обмена веществ, что влияет на сердце, мозг и другие органы, - цитирует Life.ru Серебрянского. - Зачастую, когда температура становится слишком низкой, это может привести к мозговой коме и гибели, как в данном случае. Поэтому важно лечить не температуру, а саму болезнь. В данном случае было бы меньше вреда от повышенной температуры, чем от резкого ее снижения.

Он напомнил, что температура — это не просто показатель. При повышенной вирус может погибнуть, так как вирус — это белок, а он сворачивается при высокой температуре. При низкой, особенно у ребенка, организм перестает бороться с инфекцией, что делает выживание крайне сложным. В итоге, как показал этот случай, самочувствие девочки ухудшилось, началась рвота, и она скончалась.

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