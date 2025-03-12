Омск-Информ
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·Происшествия

На чужой машине парень проехал около 250 км, сбил ребенка и не останавливался, пока инспекторы не прострелили колеса.

18-летний житель села Медвежье в Исилькульском районе устроил гонки в стиле популярного фильма «Форсаж». Для этого молодому человеку понадобились «Лада Приора» отчима и несколько литров пива – для смелости и куража.

Легковушка, которую юный сельчанин без спроса взял у своего родственника, была замечена на федеральной трассе Тюмень – Омск. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали от водителя-лихача остановиться, но он только прибавил газу и продолжил совершать на дороге опасные маневры. Инспекторам это надоело, они по громкой связи предупредили, что будут стрелять по колесам, и через некоторое претворили свою угрозу в жизнь, вынудив «героя» остановиться.

– За рулем находился подозреваемый в угоне молодой человек, на пассажирском сиденье – его знакомый. Свои действия лихач объяснил попыткой повторить стиль вождения героев фильмов об уличных гонках, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции предложили молодому человеку пройти медосвидетельствование. Проверка на алкотестере показала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

– Да, я пьяный, – прокомментировал лихач, отметив, что перед поездкой выпил 6 бутылок пива.

В процессе выяснения обстоятельств инцидента было установлено, что накануне подросток попросил у отчима ключи от машины, чтобы покататься. Получив отказ, он угнал легковушку и вместе с другом отправился в Омск по Исилькульскому тракту (участок федеральной трассы Челябинск – Новосибирск). В Кировском округе Омска лихач сбил 7-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Родственники пострадавшего обратились в полицию. Понимая, что его будут искать, в обратную сторону любитель «Форсажа» отправился по федеральной трассе Тюмень – Омск. Оттуда парень, судя по всему, хотел двигаться через Называевск в свое село, однако уже в Любинском районе на его пути оказались сотрудники Госавтоинспекции.

На задержанного, который в общей сложности проехал на чужой машине около 250 км, составили сразу 7 административных протоколов. Суд дал ему 17 суток административного ареста. За неповиновение законному требованию сотрудников полиции приятель лихача получил 7 суток в изоляторе временного содержания. Машину поместили на штрафстоянку. По факту ее угона было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.

·Происшествия

На чужой машине парень проехал около 250 км, сбил ребенка и не останавливался, пока инспекторы не прострелили колеса.

18-летний житель села Медвежье в Исилькульском районе устроил гонки в стиле популярного фильма «Форсаж». Для этого молодому человеку понадобились «Лада Приора» отчима и несколько литров пива – для смелости и куража.

Легковушка, которую юный сельчанин без спроса взял у своего родственника, была замечена на федеральной трассе Тюмень – Омск. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали от водителя-лихача остановиться, но он только прибавил газу и продолжил совершать на дороге опасные маневры. Инспекторам это надоело, они по громкой связи предупредили, что будут стрелять по колесам, и через некоторое претворили свою угрозу в жизнь, вынудив «героя» остановиться.

– За рулем находился подозреваемый в угоне молодой человек, на пассажирском сиденье – его знакомый. Свои действия лихач объяснил попыткой повторить стиль вождения героев фильмов об уличных гонках, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции предложили молодому человеку пройти медосвидетельствование. Проверка на алкотестере показала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

– Да, я пьяный, – прокомментировал лихач, отметив, что перед поездкой выпил 6 бутылок пива.

В процессе выяснения обстоятельств инцидента было установлено, что накануне подросток попросил у отчима ключи от машины, чтобы покататься. Получив отказ, он угнал легковушку и вместе с другом отправился в Омск по Исилькульскому тракту (участок федеральной трассы Челябинск – Новосибирск). В Кировском округе Омска лихач сбил 7-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Родственники пострадавшего обратились в полицию. Понимая, что его будут искать, в обратную сторону любитель «Форсажа» отправился по федеральной трассе Тюмень – Омск. Оттуда парень, судя по всему, хотел двигаться через Называевск в свое село, однако уже в Любинском районе на его пути оказались сотрудники Госавтоинспекции.

На задержанного, который в общей сложности проехал на чужой машине около 250 км, составили сразу 7 административных протоколов. Суд дал ему 17 суток административного ареста. За неповиновение законному требованию сотрудников полиции приятель лихача получил 7 суток в изоляторе временного содержания. Машину поместили на штрафстоянку. По факту ее угона было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.