На чужой машине парень проехал около 250 км, сбил ребенка и не останавливался, пока инспекторы не прострелили колеса.

18-летний житель села Медвежье в Исилькульском районе устроил гонки в стиле популярного фильма «Форсаж». Для этого молодому человеку понадобились «Лада Приора» отчима и несколько литров пива – для смелости и куража.

Легковушка, которую юный сельчанин без спроса взял у своего родственника, была замечена на федеральной трассе Тюмень – Омск. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали от водителя-лихача остановиться, но он только прибавил газу и продолжил совершать на дороге опасные маневры. Инспекторам это надоело, они по громкой связи предупредили, что будут стрелять по колесам, и через некоторое претворили свою угрозу в жизнь, вынудив «героя» остановиться.

– За рулем находился подозреваемый в угоне молодой человек, на пассажирском сиденье – его знакомый. Свои действия лихач объяснил попыткой повторить стиль вождения героев фильмов об уличных гонках, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции предложили молодому человеку пройти медосвидетельствование. Проверка на алкотестере показала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

– Да, я пьяный, – прокомментировал лихач, отметив, что перед поездкой выпил 6 бутылок пива.

В процессе выяснения обстоятельств инцидента было установлено, что накануне подросток попросил у отчима ключи от машины, чтобы покататься. Получив отказ, он угнал легковушку и вместе с другом отправился в Омск по Исилькульскому тракту (участок федеральной трассы Челябинск – Новосибирск). В Кировском округе Омска лихач сбил 7-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Родственники пострадавшего обратились в полицию. Понимая, что его будут искать, в обратную сторону любитель «Форсажа» отправился по федеральной трассе Тюмень – Омск. Оттуда парень, судя по всему, хотел двигаться через Называевск в свое село, однако уже в Любинском районе на его пути оказались сотрудники Госавтоинспекции.

На задержанного, который в общей сложности проехал на чужой машине около 250 км, составили сразу 7 административных протоколов. Суд дал ему 17 суток административного ареста. За неповиновение законному требованию сотрудников полиции приятель лихача получил 7 суток в изоляторе временного содержания. Машину поместили на штрафстоянку. По факту ее угона было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.