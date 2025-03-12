Новые клиенты банка смогут вернуть часть средств, потраченных на покупку ценных бумаг на Московской бирже или бирже «Санкт-Петербург».

МТС Банк объявляет о запуске акции «50 % кешбэка за инвестиции», в рамках которой новые клиенты, не имеющие брокерского счета в МТС Банке или совершенных сделок в приложении МТС Инвестиции, смогут получить до 50 % кешбэка за покупку ценных бумаг на Московской бирже или бирже «Санкт-Петербург» на сумму от 1 тыс. рублей.

Акция «50% кешбэка за инвестиции» будет проходить в два этапа по 30 дней каждый. На первом этапе новым клиентам необходимо скачать приложение МТС Инвестиции, затем подтвердить свое участие в акции, кликнув на баннер, и открыть брокерский счет. После этого в приложении МТС Инвестиции нужно купить любые акции, облигации или биржевые фонды (БПИФы) на сумму от 1 000 рублей.

Для получения кешбэка на конец первого этапа акции баланс инвестиционного портфеля должен быть не менее 1 тыс. рублей. После этого клиент может принять участие во втором этапе акции. Для получения кешбэка по его окончанию баланс инвестиционного портфеля должен быть не менее 2 тыс. рублей.

Подтвердить участие в акции можно с 10 марта по 30 июня 2025 года. Отсчет этапов начинается с даты первой покупки ценных бумаг на сумму от 1 000 рублей. 30 июня 2025 года — последний день, когда инвестор может стать участником акции. Кешбэк поступит на брокерский счет клиента в течение 7 рабочих дней после окончания каждого из этапов на дебетовую карту МТС Банка.

Полные условия акции можно прочитать на сайте МТС Банка.

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