Сроки окончания ремонтных работ переносят на 2026 год.

В Омске идет ремонт 14 школ, работы начались в 2023–2024 гг., сроки окончания по контрактам должны завершиться к середине июля 2025 года, однако не везде они будут соблюдены.

В пяти средних общеобразовательных учреждениях объем выполненных работ на конец февраля не достигал и трети, сообщает «СуперОмск». В БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» он составляет только 6,5 %. Чуть лучше ситуация в школе № 79, там в 23 % оценивают объем выполненных работ, в № 82 – 24 %, № 118 – 25 %, № 18 с углубленным изучением отдельных предметов – 28 %.

Половины от плана не выполнено в лицее № 29, школах № 133, 129, 14 с углубленным изучением отдельных предметов, 11 с углубленным изучением отдельных предметов.

Лучше всех обстоят дела в школе № 21, там выполнено 50 % работ, в № 107 – 73 %.

Вновь выявленные и не учтенные в договоре проблемы стали причиной такой ситуации. В школах № 91 и 71 аварийные либо ограниченно работоспособные конструктивные элементы. Все работы на этих объектах серьезно затянутся, и сроки вынужденно перенесены на 2026 год.

Как ранее сообщал «Омск-информ», депутаты Омского городского совета утвердили поправки в бюджет, касающиеся подрядчиков, которые возводят и капитально ремонтируют в Омске школы и детские сады. Теперь они вправе получать аванс с верхней границей лимитов до 90 %, сейчас максимальная сумма авансов составляет 50 %.