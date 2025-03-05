Подрядчикам, занятым на строительстве и ремонте школ, будут выплачивать до 90 % аванса. Прокуратура против этого.

Сегодня, 5 марта, депутаты Омского городского совета утвердили поправки в бюджет, касающиеся подрядчиков, которые возводят и капитально ремонтируют в Омске школы и детские сады. Теперь они вправе получать аванс с верхней границей лимитов до 90 %, сейчас максимальная сумма авансов составляет 50 %.

При рассмотрении документа говорилось, что эта мера позволит снизить риски остановки строек из-за нестабильных цен на строительном рынке, однако рискует и городской бюджет. Об этом предупредил исполняющий обязанности прокурора Омска Александр Лазарук, он высказал позицию надзорного ведомства – изменение условий контракта в части увеличения авансовых обязательств прокуратура считает недопустимым.

– Принятие проекта решения повлечет за собой ряд рисков, – сказал Лазарчук. – Интересы заказчика в лице администрации города Омска остаются максимально незащищенными.

И.о. прокурора считает, что контроль за расходованием средств будет почти невозможен, а исполнитель может обанкротиться, что несет безусловные риски и потерю финансов. Мэр Омска Сергей Шелест объяснил позицию городских властей: увеличение авансирования контрактов – мера, необходимая для поддержания строительных фирм, что позволит им отказаться от кредитования при выполнении работ по госконтракту. Мэрия готова рисковать.

– Работа в администрации города – это всегда риск, особенно в департаментах строительства, архитектуры и финансов. Нам всегда приходится выбирать между большим риском и очень большим риском. Здесь речь идет о социальных объектах и нацпроектах, – сказал градоначальник. – Сейчас на капремонте находится 14 школ, когда готовилась проектно-сметная документация, то мы спешили. В ряде случаев делали «на коленке», потому что сроки стояли нереальные, чтобы успеть привлечь федеральные деньги. Когда подрядчики зашли на объект, то выявилось очень большое количество скрытых дефектов и неучтенных работ. Проектно-сметная документация корректируется в реальном режиме, заново проходит экспертизу. Сейчас видно, что объем работ, который уже исполнен, значительно превышает оплаченный. Организации уже залезли в кредиты, а какая ключевая ставка сегодня, все знают. Я вижу больший риск в неисполнении нацпроекта, если стройка остановится.

Добавим, что в адресно-инвестиционной программе города Омска фигурирует строительство 10 детских садов и четырех школ. В списке есть детсад на проспекте Мира, 65а (в 2022 году старое здание детсада признали аварийным), на улице Нейбута, на Успешной, на территории станции юных натуралистов на Левобережье, в ЖК «Суворовская усадьба», на ул. Пригородной, в «Порт-Артуре», Амурском-2 и микрорайоне Садовом.

В 2025 году в Омске ждут открытия школы в микрорайоне Серебряный Берег, запланированы еще три школы: в микрорайоне Прибрежном, на Волгоградской, на Завертяева.