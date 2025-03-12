Рестораны Омска будут бороться за премию с 600 заведениями из разных регионов.

В список участников, претендующих на Всероссийскую ресторанную премию WHERETOEAT включены два омских заведения – Nana и «Осип Терлеев». Им составят конкуренцию более 600 участников. Об этом пишет NGS55.

Победителей объявят в Казани 22 апреля, итоговые данные формируются по результатам тайного голосования. В экспертах премии числятся профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса и представители специализированных СМИ.

Добавим, что премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 году Ассоциацией российских гастрономических журналистов.