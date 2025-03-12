Несколько рекомендаций по питанию дают эксперты Роспотребнадзора.

Как правильно питаться весной, когда организм ослаблен после зимы, рассказали в Роспотребнадзоре. Основное правило – подбор продуктов должен быть таким, чтобы в организм попадали все группы витаминов.

Совет № 1 гласит, что весной не следует увлекаться диетами. У организма и так гиповитаминозный стресс, поэтому питание должно быть сбалансированным. В ежедневный рацион обязательно нужно включать фрукты и овощи, при этом учитывать совместимость продуктов по времени усвоения. Так, макаронные изделия едят с сыром или зеленью, а овощи – с мясом.

Вегетарианству весной нужно сказать твердое нет. Организм в этот период нуждается именно в мясе и продуктах животного происхождения, причем не реже 3-4 раз в неделю.

Из напитков предпочтение отдать морсам и компотам, приготовленным из замороженных ягод, и советуют включить потреблению кофе и алкоголя.

По поводу витаминов эксперты также дали рекомендации, принимать их нужно ежедневно. Сначала 2-3 недели пить рыбий жир, затем еще на месяц перейти на поливитамины.

Витамины и микроэлементы есть в продуктах питания.