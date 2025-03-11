Омск-Информ
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·Общество

Мужчину, который привез ее в Россию, оштрафовали.
В прошлую пятницу, 7 марта, сотрудники Россельхознадзора вместе с пограничниками задержали на границе Омской области 60 кг свежемороженой рыбы. Ее везли из Казахстана в Россию через пункт пропуска «Исилькуль».
Владелец груза заявлял, что купил 32 кг семги и 28 кг форели норвежского производства для себя. Ветеринарных сопроводительных документов на продукцию у него не было.
– Норвежская рыбная продукция входит в перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию России согласно Постановлению Правительства РФ от 06.08.2014 № 560, – напомнили в Россельхознадзоре.
Мужчину оштрафовали на 3000 рублей. Рыбу сожгли в Исилькуле.
·Общество

Мужчину, который привез ее в Россию, оштрафовали.
В прошлую пятницу, 7 марта, сотрудники Россельхознадзора вместе с пограничниками задержали на границе Омской области 60 кг свежемороженой рыбы. Ее везли из Казахстана в Россию через пункт пропуска «Исилькуль».
Владелец груза заявлял, что купил 32 кг семги и 28 кг форели норвежского производства для себя. Ветеринарных сопроводительных документов на продукцию у него не было.
– Норвежская рыбная продукция входит в перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию России согласно Постановлению Правительства РФ от 06.08.2014 № 560, – напомнили в Россельхознадзоре.
Мужчину оштрафовали на 3000 рублей. Рыбу сожгли в Исилькуле.