Омск-Информ
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·Общество

Обь-Иртышское УГМС нарушило Закон о защите конкуренции.

Омское УФАС оштрафовало на 650 тыс. рублей ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Учреждение воспользовалось своим доминирующим положением на рынке услуг и злоупотребило им.

Организация установила и поддерживала монопольно высокую цену на услуги по предоставлению информации о фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Омской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, – отметили в Омском УФАС.  

Стоимость справок в Обь-Иртышском УГМС значительно превысила стоимость аналогичной услуги других подразделений Росгидромета.

·Общество

Обь-Иртышское УГМС нарушило Закон о защите конкуренции.

Омское УФАС оштрафовало на 650 тыс. рублей ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Учреждение воспользовалось своим доминирующим положением на рынке услуг и злоупотребило им.

Организация установила и поддерживала монопольно высокую цену на услуги по предоставлению информации о фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Омской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, – отметили в Омском УФАС.  

Стоимость справок в Обь-Иртышском УГМС значительно превысила стоимость аналогичной услуги других подразделений Росгидромета.