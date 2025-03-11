Оспорить это решение у религиозной организации не получилось.

Организаторы Греко-католического прихода Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске не смогли оспорить решение о закрытии религиозной организации. Как сообщает пресс-служба омских судов, Восьмой кассационным суд общей юрисдикции оставил решение Омского областного суда без изменения.

Деятельность церкви запретили из-за публичной демонстрации иконы и печатного издания, посвященных деятельности украинских националистов и украинской повстанческой армии, а также их руководителям Бандере и Шухевичу. Демонстрацию сотрудники церкви осуществляли в 2023–2024 годах.

– Доводы представителя Римско-католической Преображенской Епархии в Новосибирске о том, что оспариваемые судебные акты оскорбляют всех католиков, на которых падает тень обвинений в экстремизме, были расценены как форма эмоционального воздействия на суд, поскольку не имели под собой реальных оснований, – сообщили в суде.

Кроме того, прихожане церкви обсуждали поддержку украинской стороны в спецоперации.