Религиозная организация признана в РФ нежелательной.

Первомайский суд Омска вынес омичу обвинительный приговор за помощь нежелательной в России организации. Как сообщила пресс-служба омских судов, мужчина признан виновным по статье 284.1 УК РФ (ч. 1 и ч. 2) – участие в деятельности международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности и предоставление ей средств.

В ходе судебного следствия было установлено, что 55-летний житель Омска в конце 2023 года участвовал в распространении информации, связанной с запрещенным движением, а также оказывал финансовую поддержку его деятельности, несмотря на предыдущее привлечение к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Религиозная организация, которой помогал омич, была основана на Украине и имеет статус международной. Решением Генеральной прокуратуры РФ от 02.08.2023 в соответствии с Законом № 272-ФЗ она включена в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Виновному назначено наказание в виде принудительных работ сроком на два года с удержанием 15 % заработка в пользу государства. Орудие преступления – телефон Honor 8X был конфискован судом. Другие вещественные доказательства, включая литературу и символику организации, по решению суда подлежат уничтожению.