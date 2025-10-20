Омск-Информ
В омском Окунево «прописалась» гигантская статуя индуистского бога Шивы

Вес мраморного Шивалингама – 3,5 тонны.

В деревню Окунево, в Муромцевском районе Омской области, торжественно привезли гигантский мраморный Шивалингам, символизирующий индуистское божество Шиву. Об этом сообщает омская местная религиозная организация «Омкар Шива Дхам – место творения силы Шивы».

Величественная скульптура, имеющая массу 3,5 тонны, будет «зимовать» в ящике. После схода снега религиозную конструкцию освятят, для религиозного обряда из Индии специально приедет брамин Винод.

Деревня Окунево уже давно привлекает верующих и духовных искателей со всего света своими уникальными территориями, известными как Ведьмин круг, Праздничное поле и священное место силы «Омкар». Существует древняя легенда, утверждающая, что местность вокруг деревни обладает мощной энергетической силой, притягивающей поклонников различных религиозных течений и эзотерических практик.

