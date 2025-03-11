Гостей ждут мастер-классы по танцам народов мира, выступление артистов, шоу-балет и живая музыка, на выходных работает группа «Хитс».

Необычная развлекательная программа проходит с 10 по 16 марта в загородном отеле «Сказка». Любители танцевального искусства смело могут приобретать путевки и прямо сейчас!

В этот период на отдых действуют приятные скидки до 30 % на заезды в будни дни и до 20 % – в выходные.

В программе: мастер-классы по танцам разных народов мира, тематические развлечения, выступление артистов, шоу-балет и живая музыка, в выходные гостей порадует группа «Хитс».

Отправляясь в «Сказку», гости гарантированно смогут перезагрузиться и получить массу положительных эмоций.

Выбор развлечений и анимационных программ для взрослых и детей – огромен! Кроме того, отель всегда радует участников великолепными подарками и призами. Не упустите возможность здорово отдохнуть по выгодной стоимости.

Офис продаж: Красный Путь, 86а. Телефон для бронирования 21-80-68.

ООО «Гранд» ИНН 5528036149. Реклама