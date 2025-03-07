Доход этих заведений также увеличился.

В январе 2025 года санатории Омской области посетили 9,6 тыс. человек. По данным сайта «Санатории-России.рф», это на 35 % больше, чем в январе 2024 года.

Омская область стала третьей по количеству отдыхающих в Сибири. Она уступила только Алтайскому краю и Кемеровской области.

Доход санаториев составил 76 млн рублей. В целом по России доход санаториев составил почти 13 млрд рублей.