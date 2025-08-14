Особенно остро стоит вопрос с нехваткой квалифицированных медиков, работников кухни и среднего медперсонала.

Практически вся российская санаторно-курортная отрасль испытывает острый дефицит кадров, который достигает 30–40 %. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ).

Особенно остро ощущается нехватка квалифицированных медиков, работников кухни и среднего медперсонала, подчеркивает медицинский директор ассоциации Михаил Данилов. Среди основных факторов дефицита кадров – переезд жителей из малых городов, где преимущественно располагаются курорты и здравницы, рост зарплат в частных клиниках и новых гостиницах, а также нежелание выпускников медицинских вузов рассматривать работу в санаториях как престижную карьеру, цитирует директора «Коммерсантъ».

Данилов объясняет существующий дефицит кадров в санаторно-курортной сфере ростом числа новых гостиниц и здравниц, а также повышением уровня заработной платы в частных клиниках, куда перетекают наиболее опытные специалисты, в первую очередь врачи и представители среднего медицинского персонала. По словам эксперта, доля медработников в структуре персонала российских санаториев составляет не менее одной трети всех сотрудников.

По словам директора по персоналу клиники «Кивач» Вадима Петрова, многие выпускники медицинских вузов обязаны проходить обязательную отработку по целевым договорам, чаще выбирая городские клиники и больницы, оставляя санатории без квалифицированного персонала.

Президент сети отелей Cosmos Hotel Group, один из которых находится в Омске, Александр Биба обращает внимание на резкий рост потребностей в кадрах в условиях активного расширения индустрии отдыха и лечения. Только его группа планирует привлечь более 13 тысяч специалистов в ближайшие три-пять лет.