Пострадавшей в переходе женщине вызывали скорую помощь.

Женщина поскользнулась и упала в подземном переходе у метромоста. Об этом сообщают в телеграм-канале «Омский новостной поезд». Несчастный случай произошел днем.

– Женщина поскользнулась и ударилась спиной. Прохожие вызвали скорую помощь, – сообщают очевидцы. – Вот такое неудачное 7 марта.

Жители Омска жалуются на скользкие тротуары в областном центре, однако и в подземных переходах их поджидают опасности. В комментариях к посту омичи категоричны.

– В этом недопереходе нормально пройти невозможно, очень сильно скользко! Чтоб в нем те, кто попилил деньги на строительстве, упали и не встали никогда, – пишут пользователи.

Редакция «Омск-информа» призывает – будьте осторожны на тротуарах Омска, а также в подземных переходах. Не омрачайте себе праздник.