Омск-Информ
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·Общество

Контракт на работы планируют заключить в июне.

5 марта Омский городской совет одобрил передачу участка набережной, от метромоста до улицы Кемеровской, из городской собственности в областную. Этот объект планируют привести в порядок.

Как уточнили «Омск-информу» в Минтрансе Омской области, на набережной планируется начать строительно-монтажные работы до конца текущего года. А завершить в 2026 году. Контракт на работы заключат в июне. Проект реконструкции пока находится в разработке.

·Общество

Контракт на работы планируют заключить в июне.

5 марта Омский городской совет одобрил передачу участка набережной, от метромоста до улицы Кемеровской, из городской собственности в областную. Этот объект планируют привести в порядок.

Как уточнили «Омск-информу» в Минтрансе Омской области, на набережной планируется начать строительно-монтажные работы до конца текущего года. А завершить в 2026 году. Контракт на работы заключат в июне. Проект реконструкции пока находится в разработке.