Омск-Информ
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·Общество

Одно из любимых горожанами мест для прогулок ждет масштабное благоустройство.

Депутаты Омского горсовета направили в министерство имущественных отношений региона предложение о передаче в собственность региона участка набережной Тухачевского в центре города.

Речь идет об участке от метромоста до улицы Кемеровская, а также расположенной параллельно набережной автомобильной дороге. Набережную, согласно ранее заявленным планам властей, ждет масштабное благоустройство, а дорогу – комплексный ремонт. Передача объектов на уровень региона необходима для проведения данных работ.

Вопрос будет рассматриваться завтра, 4 марта, на заседании комитета Омского горсовета по муниципальной собственности.

·Общество

Одно из любимых горожанами мест для прогулок ждет масштабное благоустройство.

Депутаты Омского горсовета направили в министерство имущественных отношений региона предложение о передаче в собственность региона участка набережной Тухачевского в центре города.

Речь идет об участке от метромоста до улицы Кемеровская, а также расположенной параллельно набережной автомобильной дороге. Набережную, согласно ранее заявленным планам властей, ждет масштабное благоустройство, а дорогу – комплексный ремонт. Передача объектов на уровень региона необходима для проведения данных работ.

Вопрос будет рассматриваться завтра, 4 марта, на заседании комитета Омского горсовета по муниципальной собственности.