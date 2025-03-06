Омск-Информ
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·Общество

Предварительные переговоры с Минздравом России уже проведены.

Депутат Госдумы Олег Смолин сообщил о планах по строительству областного онкологического центра в Омске. Парламентарий уже заручился поддержкой главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Теперь дело за федеральным правительством.

– Я предварительно обсудил с министром здравоохранения Российской Федерации возможность выделения федеральных средств на строительство областного онкоцентра в нашем регионе. Михаил Мурашко обещал поддержать нашу заявку, но отметил, что гарантии может дать поручение от правительства или президента России. По договоренности с губернатором Виталием Хоценко готовлю запрос на имя премьер-министра Михаила Мишустина, – написал Смолин в своем телеграм-канале.

В настоящее время в Омске работает клинический онкологический диспансер. Учреждение существует с 1994 года.

·Общество

Предварительные переговоры с Минздравом России уже проведены.

Депутат Госдумы Олег Смолин сообщил о планах по строительству областного онкологического центра в Омске. Парламентарий уже заручился поддержкой главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Теперь дело за федеральным правительством.

– Я предварительно обсудил с министром здравоохранения Российской Федерации возможность выделения федеральных средств на строительство областного онкоцентра в нашем регионе. Михаил Мурашко обещал поддержать нашу заявку, но отметил, что гарантии может дать поручение от правительства или президента России. По договоренности с губернатором Виталием Хоценко готовлю запрос на имя премьер-министра Михаила Мишустина, – написал Смолин в своем телеграм-канале.

В настоящее время в Омске работает клинический онкологический диспансер. Учреждение существует с 1994 года.