Напитки включены в стоимость. В заведении живут шесть котиков.

В Омске на проспекте Маркса открылось новое котокафе «Коты – круты». Гости заведения, заплатив за вход, могут потискать пушистых питомцев, поиграть в настольные игры и угоститься чаем с печеньем.

При этом напитки и угощения включены во входную стоимость. Всего в кафе шесть котиков из приютов, которые прошли обработу и вакцинацию.

В будние дни стоимость посещения для взрослых составит 450 рублей, а для детей – 350 рублей. В выходные взрослым придется заплатить 500 рублей, а детям – 400 рублей.

Отметим, что подобное котокафе «СаМУРай» работало с марта 2016 по декабрь 2018 года в Нефтяниках, на проспекте Культуры. Заведение закрылось из-за разногласий с арендодателем. Кошек, кстати, тоже из приютов, раздали.