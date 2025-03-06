На Международный женский день будут стандартные выходные.

В июне россиян ждут четыре дня каникул за счет переноса нерабочего дня с 8 Марта, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. На Международный женский день будут стандартные выходные.

– Нас ждут стандартные выходные – суббота и воскресенье, 8 и 9 марта. Однако в июне получится отдохнуть с 12 по 15 число, – цитирует депутата агентство ТАСС. – В этом году 8 Марта придется на выходной день. Все мы знаем, что в таких случаях праздник переносится на рабочую неделю, но в этот раз дополнительного отдыха не будет. Согласно постановлению правительства РФ этот день переносится на пятницу, 13 июня.

Аналогичная ситуация была с празднованием 23 Февраля. Выходной перенесли на майские праздники.