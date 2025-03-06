Компания «Газпром межрегионгаз Омск» приняла меры, чтобы погасить задолженности.

Предприятие «Газпром межрегионгаз Омск» подвело итоги претензионно-исковой работы в 2024 году. С физических и юридических лиц взыскали долги за газ на общую сумму в размере почти 1,6 млрд рублей (в эту сумму также входят пени).

Компания подала 2155 исков с требованием взыскать задолженность. По решениям судов с юридических лиц, в числе которых были теплоснабжающие организации, взыскали 1,5 млрд рублей долгов.

Что касается физических лиц, то в досудебном порядке они заплатили 1,6 млн рублей долгов. А после вынесения судебных решений – 12,2 млн рублей. Еще около 7 млн рублей взыскали приставы.

Предприятие продолжает сокращать задолженность. Поэтому с начала 2025 года в суды разных инстанций подали 242 иска о взыскании долгов за газ на сумму почти 421 млн рублей.