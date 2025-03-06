Житель Омска приобрел машину за 1,8 рублей.

Омичи стали чаще покупать товары элитного сегмента на маркетплейсах. По данным пресс-службы Wildberries, самой дорогой покупкой в прошлом году стал автомобиль Cherry Tiggo 4 Pro 1.5 MT Action стоимостью более 1,8 млн руб. Также омичи приобретали игровые консоли в топовых комплектациях и шубы, уточняет РБК Омск. В целом жители города стали шопиться на 60 % чаще, чем в 2023 году.

Самыми популярными категориями товаров на этом маркетплейсе остаются одежда и обувь, товары для красоты, белье, аксессуары, смартфоны, продукты, текстиль для дома, посуда и игрушки.

Наибольшую динамику прироста оборота в прошлом году показали относительно новые категории. Например, рост оборота автозапчастей составил 116 %, строительных материалов – 100 %, дисков и шин – 110 %. В лидерах по динамике: мототовары (+250 %) и садовая техника (+180 %).

В натуральном выражении самыми покупаемыми товарами в Омской области стал традиционный кислородный пятновыводитель и маски для волос. По общей сумме продаж в топ-10 вошли консоли PlayStation 5.