Бесхозные коллекторы мешали водоотведению.

В 2024 году прокуратура провела проверку соблюдения законодательства по содержанию муниципального имущества в Омске и нашла нарушения. Часть ливневых коллекторов оказалась бесхозной и обслуживалась ненадлежащим образом.

– Поскольку существующая система водоотвода не была способна обеспечить своевременный отвод ливневых вод, в период выпадения обильных осадков на городских проездах происходил застой воды и размыв грунтового и дорожного основания, – сообщили в ведомстве.

Прокурор внес представление мэру, однако инвентаризацию чиновники проводить не спешили, не определили техническое состояние инженерной сети ливневой канализации организованно. Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать власти сделать это.

Суд удовлетворил требования. На устранение нарушений чиновникам дали полгода. Власти заключили контракт с ООО «Сибпрофконсалт». Инвентаризацию существующей ливневой канализации в Омске провели.