Омск-Информ
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·Промышленность

Инвестиции в проект составят 120 млн рублей.

Областной инвестиционный комитет поддержал строительство в Омске комплекса по переработке бытовых отходов. Как пояснили в правительстве региона, на заводе пластиковые отходы будут перерабатываться в гранулы, которые можно использовать вторично. В частности, для производства пленок.

– Новое производство будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также снижению процента отходов за счет переработки мусора, – отметили в облправительстве.

Реализовывать проект будет ООО «Химснаб». Предприятие готово инвестировать более 120 млн рублей. На производстве будут созданы новые рабочие места с достойной заработной платой.  

·Промышленность

Инвестиции в проект составят 120 млн рублей.

Областной инвестиционный комитет поддержал строительство в Омске комплекса по переработке бытовых отходов. Как пояснили в правительстве региона, на заводе пластиковые отходы будут перерабатываться в гранулы, которые можно использовать вторично. В частности, для производства пленок.

– Новое производство будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также снижению процента отходов за счет переработки мусора, – отметили в облправительстве.

Реализовывать проект будет ООО «Химснаб». Предприятие готово инвестировать более 120 млн рублей. На производстве будут созданы новые рабочие места с достойной заработной платой.  