По словам косметолога, девушки перегружают кожу.
Врач – дерматовенеролог-косметолог БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер» Виктория Скворцова рассказала, какие ошибки совершают омички в уходе за собой.
– Сегодня многие улекаются уходовой косметикой. К сожалению, мы видим тенденцию, что косметики становится слишком много. Девушки перегружают кожу, – отметила Скворцова.
Базовый уход, по словам Скворцовой, состоит из очищения, увлажнения и солнцезащиты. Последней некоторые омички, наоборот, пренебрегают, что является еще одной проблемой в уходе за кожей.
Все остальные средства по уходу можно применять по потребности. Специалист не рекомендует, например, использовать скрабы и чистки лица, если нет склонности к угревой блезни.