По сравнению с прошлым годом в 2,2 раза выросли поставки освежителей воздуха, дезодорантов, косметики для лица и средств для макияжа.

По сравнению с прошлым годом в 2,2 раза выросли поставки освежителей воздуха, дезодорантов, косметики для лица и средств для макияжа.

За три месяца за границу было экспортировано 310 тонн сибирской косметики. Зачастую продукция направляется в Монголию и Вьетнам.

По сравнению с прошлым годом в 2,2 раза выросли поставки освежителей воздуха, дезодорантов, косметики для лица и средств для макияжа.

Большая часть косметики была направлена из Новосибирской области, доля омской продукции составила 22 %.