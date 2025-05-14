Анатилики Yota проанализировали обезличенные данные абонентов.

Мужчины стали активнее покупать парфюмерию через интернет. В первом квартале 2025 года их трафик на этих платформах увеличился на 23 % относительно того же периода прошлого года, тогда как у женщин показатель вырос на 20 %.

В целом интерес россиян к онлайн-шопингу в косметическом сегменте остается стабильно высоким – средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 6 %. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Абсолютное лидерство приходится на сайты больших бьюти-ритейлеров («Золотое Яблоко», «Рив Гош», «Лэтуаль», «Иль де ботэ» и других) – 92 %. За год динамика трафика и рост числа посетителей этих сайтов практически не изменились, а вот менее крупные площадки начали набирать обороты.

Наиболее активный рост в первом квартале этого года показали сайты с корейской косметикой (+45 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Вырос интерес и к онлайн-магазинам сетевых бьюти-компаний вроде Avon и Oriflame (+35 %) и парфюмерным маркетплейсам (+23 %). На 14 % увеличился трафик на интернет-площадки бюджетной косметики («Подружка», «Улыбка радуги» и другие).

Среди сибирских городов лидерами по онлайн-шопингу косметики и парфюмерии стали Новосибирск, Омск и Кемерово. Также в топ-5 вошли Красноярск и Томск. Омички покупали косметику онлайн на 83 % активнее, чем мужчины, при этом сгенерировали на этих сайтах на 97 % больше мобильного трафика. Возраст самой обширной группы покупательниц – от 26 до 35 лет. Эта же возрастная категория наиболее активна и среди мужчин.

Самые частые посетители онлайн-магазинов косметики и парфюма в целом по стране – это пользователи 26–35 и 36–45 лет. На них приходится 63 % трафика. Однако наиболее активную динамику демонстрируют россияне 46+ (+13 %), особенно на сайтах парфюмерных интернет-магазинов (+40 %) и сайтах сетевых бьюти-компаний, где рост пользовательского трафика составил внушительные 60 %.

Молодежь от 14 до 25 лет остается верна крупным ритейлерам, на долю которых приходится 66 % трафика этой аудитории от всех косметических онлайн-площадок. При этом молодые люди стали чаще интересоваться продуктами сетевых бьюти-компаний (+58 %) и парфюмерных онлайн-магазинов (+4 %), причем по некоторым из последних цифра превышает 20 %.

В пресс-службе МегаФона также подтвердили рост интереса к онлайн-магазинам косметики и парфюмерии. В Сибири трафик на такие ресурсы с начала 2025-го увеличился на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительный рост закономерно пришелся на март благодаря весеннему празднику 8 Марта, который так любят сибирячки. В десятку самых популярных магазинов вошли крупные бьюти-ритейлеры и лишь одна площадка с корейскими средствами для красоты. Зато свои позиции продолжают сохранять сайты компаний, распространяющих косметику через сетевой маркетинг.

ООО «СКАРТЕЛ». ИНН 7701725181. Реклама