Омск-Информ
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·Общество

Анатилики Yota проанализировали обезличенные данные абонентов.

Мужчины стали активнее покупать парфюмерию через интернет. В первом квартале 2025 года их трафик на этих платформах увеличился на 23 % относительно того же периода прошлого года, тогда как у женщин показатель вырос на 20 %.

В целом интерес россиян к онлайн-шопингу в косметическом сегменте остается стабильно высоким – средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 6 %. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Абсолютное лидерство приходится на сайты больших бьюти-ритейлеров («Золотое Яблоко», «Рив Гош», «Лэтуаль», «Иль де ботэ» и других) – 92 %. За год динамика трафика и рост числа посетителей этих сайтов практически не изменились, а вот менее крупные площадки начали набирать обороты.

Наиболее активный рост в первом квартале этого года показали сайты с корейской косметикой (+45 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Вырос интерес и к онлайн-магазинам сетевых бьюти-компаний вроде Avon и Oriflame (+35 %) и парфюмерным маркетплейсам (+23 %). На 14 % увеличился трафик на интернет-площадки бюджетной косметики («Подружка», «Улыбка радуги» и другие).

Среди сибирских городов лидерами по онлайн-шопингу косметики и парфюмерии стали Новосибирск, Омск и Кемерово. Также в топ-5 вошли Красноярск и Томск. Омички покупали косметику онлайн на 83 % активнее, чем мужчины, при этом сгенерировали на этих сайтах на 97 % больше мобильного трафика. Возраст самой обширной группы покупательниц – от 26 до 35 лет. Эта же возрастная категория наиболее активна и среди мужчин.

Самые частые посетители онлайн-магазинов косметики и парфюма в целом по стране – это пользователи 26–35 и 36–45 лет. На них приходится 63 % трафика. Однако наиболее активную динамику демонстрируют россияне 46+ (+13 %), особенно на сайтах парфюмерных интернет-магазинов (+40 %) и сайтах сетевых бьюти-компаний, где рост пользовательского трафика составил внушительные 60 %.

Молодежь от 14 до 25 лет остается верна крупным ритейлерам, на долю которых приходится 66 % трафика этой аудитории от всех косметических онлайн-площадок. При этом молодые люди стали чаще интересоваться продуктами сетевых бьюти-компаний (+58 %) и парфюмерных онлайн-магазинов (+4 %), причем по некоторым из последних цифра превышает 20 %.

В пресс-службе МегаФона также подтвердили рост интереса к онлайн-магазинам косметики и парфюмерии. В Сибири трафик на такие ресурсы с начала 2025-го увеличился на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительный рост закономерно пришелся на март благодаря весеннему празднику 8 Марта, который так любят сибирячки. В десятку самых популярных магазинов вошли крупные бьюти-ритейлеры и лишь одна площадка с корейскими средствами для красоты. Зато свои позиции продолжают сохранять сайты компаний, распространяющих косметику через сетевой маркетинг.

ООО «СКАРТЕЛ». ИНН 7701725181. Реклама

·Общество

Анатилики Yota проанализировали обезличенные данные абонентов.

Мужчины стали активнее покупать парфюмерию через интернет. В первом квартале 2025 года их трафик на этих платформах увеличился на 23 % относительно того же периода прошлого года, тогда как у женщин показатель вырос на 20 %.

В целом интерес россиян к онлайн-шопингу в косметическом сегменте остается стабильно высоким – средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 6 %. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Абсолютное лидерство приходится на сайты больших бьюти-ритейлеров («Золотое Яблоко», «Рив Гош», «Лэтуаль», «Иль де ботэ» и других) – 92 %. За год динамика трафика и рост числа посетителей этих сайтов практически не изменились, а вот менее крупные площадки начали набирать обороты.

Наиболее активный рост в первом квартале этого года показали сайты с корейской косметикой (+45 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Вырос интерес и к онлайн-магазинам сетевых бьюти-компаний вроде Avon и Oriflame (+35 %) и парфюмерным маркетплейсам (+23 %). На 14 % увеличился трафик на интернет-площадки бюджетной косметики («Подружка», «Улыбка радуги» и другие).

Среди сибирских городов лидерами по онлайн-шопингу косметики и парфюмерии стали Новосибирск, Омск и Кемерово. Также в топ-5 вошли Красноярск и Томск. Омички покупали косметику онлайн на 83 % активнее, чем мужчины, при этом сгенерировали на этих сайтах на 97 % больше мобильного трафика. Возраст самой обширной группы покупательниц – от 26 до 35 лет. Эта же возрастная категория наиболее активна и среди мужчин.

Самые частые посетители онлайн-магазинов косметики и парфюма в целом по стране – это пользователи 26–35 и 36–45 лет. На них приходится 63 % трафика. Однако наиболее активную динамику демонстрируют россияне 46+ (+13 %), особенно на сайтах парфюмерных интернет-магазинов (+40 %) и сайтах сетевых бьюти-компаний, где рост пользовательского трафика составил внушительные 60 %.

Молодежь от 14 до 25 лет остается верна крупным ритейлерам, на долю которых приходится 66 % трафика этой аудитории от всех косметических онлайн-площадок. При этом молодые люди стали чаще интересоваться продуктами сетевых бьюти-компаний (+58 %) и парфюмерных онлайн-магазинов (+4 %), причем по некоторым из последних цифра превышает 20 %.

В пресс-службе МегаФона также подтвердили рост интереса к онлайн-магазинам косметики и парфюмерии. В Сибири трафик на такие ресурсы с начала 2025-го увеличился на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительный рост закономерно пришелся на март благодаря весеннему празднику 8 Марта, который так любят сибирячки. В десятку самых популярных магазинов вошли крупные бьюти-ритейлеры и лишь одна площадка с корейскими средствами для красоты. Зато свои позиции продолжают сохранять сайты компаний, распространяющих косметику через сетевой маркетинг.

ООО «СКАРТЕЛ». ИНН 7701725181. Реклама