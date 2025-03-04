Лед на омских реках начинает таять.

Выходить на лед в Омской области становится крайне небезопасно, об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Сергей Звеков. Он отметил, что теплая зима 2025 года подействовала на ледостав, лед хрупок и тонок. Средняя толщина льда составляет 30–50 см. К тому же водоемы имеют сильное течение.

Сергей Звеков пояснил и тот факт, что в Омской области еще функционируют девять ледовых переправ: три в Усть-Ишимском районе, три – в Тевризском районе, по одной – в Знаменском, Большереченском и Черлакском районах.

– Из-за теплой погоды закрытие переправ может произойти раньше обычного, – сказал он.

Выход на лед в неустановленных местах запрещен и грозит штрафом от 500 до 1000 рублей.