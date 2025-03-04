Омск-Информ
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·Общество

Их закупят по 4 рубля за штуку.  

Бюджетное учреждение Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи» разместило на сайте госзакупок лот на приобретение 200 тыс. георгиевских лент. Их раздают на улицах города в преддверии празднования Дня Победы. Лента является одним из символов этого праздника.

На покупку лент выделено 796 тыс. рублей, то есть каждая обойдется бюджету примерно в 4 рубля. Поставщика лент определят 6 марта.

·Общество

Их закупят по 4 рубля за штуку.  

Бюджетное учреждение Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи» разместило на сайте госзакупок лот на приобретение 200 тыс. георгиевских лент. Их раздают на улицах города в преддверии празднования Дня Победы. Лента является одним из символов этого праздника.

На покупку лент выделено 796 тыс. рублей, то есть каждая обойдется бюджету примерно в 4 рубля. Поставщика лент определят 6 марта.