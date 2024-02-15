Каждая лента обойдется в 4 рубля. Всего за них готовы заплатить 800 тыс. рублей. Компанию, которая поставит ленты, уже ищут.

Каждая лента обойдется в 4 рубля. Всего за них готовы заплатить 800 тыс. рублей. Компанию, которая поставит ленты, уже ищут.

В Омске ко Дню Победы закупят 200 тыс. георгиевских ленточек. За них готовы заплатить 800 тыс. рублей. Каждая лента обойдется максимум в 4 рубля.

Компанию, которая поставит георгиевские ленты, ищет областной центр патриотического воспитания. Заявки будут принимать до 22 февраля.

Отметим, что каждый год на 9 Мая ленты раздают бесплатно на улицах города.