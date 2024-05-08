Более 250 детей стали участниками всероссийского проекта, который объединил разные поколения омичей вокруг общей идеи.

Более 250 детей стали участниками всероссийского проекта, который объединил разные поколения омичей вокруг общей идеи.

Перед Днем Победы в комплексном центре «Рябинушка» в Омске прошла патриотическая акция «Георгиевская ленточка», в которой приняли участие дошколята из этого учреждения. Более 250 детей стали участниками всероссийского проекта, который объединил разные поколения омичей вокруг общей идеи.

В рамках акции самые маленькие участники посетили увлекательный мастер-класс по изготовлению праздничных открыток с изображением георгиевской ленты. Вместе с ними в акции приняли участие и подростки. Главный символ Победы, георгиевская ленточка, был вручен ребятам на специальных мероприятиях, таких как «Диалог поколений: ленточка Победы». Каждому участнику также выдавалась листовка с историей возникновения ленты и рекомендациями по ее ношению.

– Георгиевская ленточка – бессменный атрибут сотрудников центра при проведении патриотических мероприятий и акций как дань уважения и благодарности защитникам Родины. Мы вручаем ее вместе с поздравительными открытками от губернатора Омской области ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. А сегодня георгиевская лента приобрела особую значимость. Это не только символ мужества и отваги, но и веры в нашу общую победу. Теперь этот символ есть на груди бойцов, освобождающих наши территории на СВО, отстаивающих государственность и независимость нашей Родины, – рассказала руководитель комплексного центра Светлана Юсупова.

Пожилые люди, получатели социальных услуг от «Рябинушки», стали участниками познавательного патриотического квеста. Они должны были вспомнить исторические факты о символах и знаках Великой Отечественной войны, проходя несколько станций. Каждая станция представляла собой отдельный этап квеста, где участники узнавали о разных аспектах георгиевской ленты и ее использования.

– Гордость и уважение к памятным символам закладывается с детства. В течение года мы рассказываем дошкольникам о том, что они являются наследниками Победы. Это связующая нить с будущими поколениями, которое также гордо будет именовать себя преемниками победителей. Символом этой связи является георгиевская лента, – пояснила специалист по работе с семьей отделения профилактики Надежда Тарабукина.

По завершении квеста представители старшего поколения получили георгиевские ленточки и приняли участие в мастер-классе, где им показали, как правильно их складывать и крепить на груди.

– Наши пенсионеры еще раз подтвердили хорошее знание истории России, ее героического прошлого и настоящего. Это уважение и гордость за символы Победы, – отметила специалист по социальной работе отделения дневного пребывания Кристина Касаткина.

Всего в рамках акции Региональный молодежный центр и активисты движения «Волонтеры Победы» предоставили комплексному центру 300 георгиевских ленточек. Такие мероприятия помогают сохранить и передать память о подвиге наших предков, объединяют разные поколения и помогают детям и взрослым лучше понять и ценить историческое значение георгиевской ленты.