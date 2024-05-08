Более 250 детей стали участниками всероссийского проекта, который объединил разные поколения омичей вокруг общей идеи.
Перед Днем Победы в комплексном центре «Рябинушка» в Омске прошла патриотическая акция «Георгиевская ленточка», в которой приняли участие дошколята из этого учреждения. Более 250 детей стали участниками всероссийского проекта, который объединил разные поколения омичей вокруг общей идеи.
В рамках акции самые маленькие участники посетили увлекательный мастер-класс по изготовлению праздничных открыток с изображением георгиевской ленты. Вместе с ними в акции приняли участие и подростки. Главный символ Победы, георгиевская ленточка, был вручен ребятам на специальных мероприятиях, таких как «Диалог поколений: ленточка Победы». Каждому участнику также выдавалась листовка с историей возникновения ленты и рекомендациями по ее ношению.
– Георгиевская ленточка – бессменный атрибут сотрудников центра при проведении патриотических мероприятий и акций как дань уважения и благодарности защитникам Родины. Мы вручаем ее вместе с поздравительными открытками от губернатора Омской области ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. А сегодня георгиевская лента приобрела особую значимость. Это не только символ мужества и отваги, но и веры в нашу общую победу. Теперь этот символ есть на груди бойцов, освобождающих наши территории на СВО, отстаивающих государственность и независимость нашей Родины, – рассказала руководитель комплексного центра Светлана Юсупова.
Пожилые люди, получатели социальных услуг от «Рябинушки», стали участниками познавательного патриотического квеста. Они должны были вспомнить исторические факты о символах и знаках Великой Отечественной войны, проходя несколько станций. Каждая станция представляла собой отдельный этап квеста, где участники узнавали о разных аспектах георгиевской ленты и ее использования.
– Гордость и уважение к памятным символам закладывается с детства. В течение года мы рассказываем дошкольникам о том, что они являются наследниками Победы. Это связующая нить с будущими поколениями, которое также гордо будет именовать себя преемниками победителей. Символом этой связи является георгиевская лента, – пояснила специалист по работе с семьей отделения профилактики Надежда Тарабукина.
По завершении квеста представители старшего поколения получили георгиевские ленточки и приняли участие в мастер-классе, где им показали, как правильно их складывать и крепить на груди.
– Наши пенсионеры еще раз подтвердили хорошее знание истории России, ее героического прошлого и настоящего. Это уважение и гордость за символы Победы, – отметила специалист по социальной работе отделения дневного пребывания Кристина Касаткина.
Всего в рамках акции Региональный молодежный центр и активисты движения «Волонтеры Победы» предоставили комплексному центру 300 георгиевских ленточек. Такие мероприятия помогают сохранить и передать память о подвиге наших предков, объединяют разные поколения и помогают детям и взрослым лучше понять и ценить историческое значение георгиевской ленты.