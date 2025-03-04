Самозапрет можно оформить через портал «Госуслуги».

Возможностью самозапрета на оформление кредита в банках воспользовались уже 17 тыс. омичей. Услуга была запущена с 1 марта и оказалась довольно популярной у жителей региона.

Оформить ее можно через портал «Госуслуги». Самозапрет снимается там же. Сделать это можно неограниченное количество раз.

По замыслу авторов идеи, самозапрет является механизмом защиты от дистанционных мошенников. Теперь поставивший его человек должен будет ждать два дня, если возникнет потребность взять кредит. Обычно этого времени достаточно для принятия взвешенного решения.