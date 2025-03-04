Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В 578 населенных пунктах меньше сотни жителей.
Статистики насчитали в Омской области 578 сел и деревень, в которых меньше сотни жителей. Как сообщает «Город55», есть даже такие, где живет только один человек:
  1. аул Омар (Исилькульский район);
  2. Железнодорожный остановочный пункт 2826 км (Калачинский район);
  3. аул Дюсетай (Москаленский район);
  4. деревня Кордон Бергамак (Муромцевский район);
  5. деревня Успенка (Седельниковский район);
  6. деревня Атачка (Тарский район);
  7. деревня Доронино (Тевризский район);
  8. деревня Крутоярка (Тевризский район).
Также в регионе 56 деревень, где насчитали 6 жителей; 52 деревни – 6–10 человек; 104 деревни – 11–25 человек; 143 деревни – 26–50 человек; 215 деревень – 51–99 человек.
В 24 районах есть заброшенные деревни. Большинство из них находится на севере региона – Тарском, Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском районах.
1425
·Общество

В 578 населенных пунктах меньше сотни жителей.
Статистики насчитали в Омской области 578 сел и деревень, в которых меньше сотни жителей. Как сообщает «Город55», есть даже такие, где живет только один человек:
  1. аул Омар (Исилькульский район);
  2. Железнодорожный остановочный пункт 2826 км (Калачинский район);
  3. аул Дюсетай (Москаленский район);
  4. деревня Кордон Бергамак (Муромцевский район);
  5. деревня Успенка (Седельниковский район);
  6. деревня Атачка (Тарский район);
  7. деревня Доронино (Тевризский район);
  8. деревня Крутоярка (Тевризский район).
Также в регионе 56 деревень, где насчитали 6 жителей; 52 деревни – 6–10 человек; 104 деревни – 11–25 человек; 143 деревни – 26–50 человек; 215 деревень – 51–99 человек.
В 24 районах есть заброшенные деревни. Большинство из них находится на севере региона – Тарском, Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском районах.
1425